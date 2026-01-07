Vehviläinen vastasi nopeasti Koskelan kutsuun myöntyvästi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo Facebookissa kutsuvansa juontajana tunnetun Kimmo Vehviläisen kahvittelemaan kanssaan.

– Älä siis missään nimessä ymmärrä tätä treffikutsuna, koska a) seurustelen b) oltaisiin hirvittävän huono match, koska olen vasemmiston puheenjohtaja ja sua ei vasemmistolaiset kiinnosta, MUTTA, Koskela kirjoittaa.

Kutsun taustalla on Vehviläisen tuoreessa Saatan olla väärässäkin -podcastin jaksossa sanoma kommentti, jonka mukaan hän ei voisi koskaan rakastua vasemmistoliittoa kannattavaan henkilöön.

– En ole vielä tavannut vasemmistoliittolaista, jonka koko elämä ja sielu ei perustuisi vain katkeruuteen tai ajatukseen siitä, että muut ovat minulle velkaa, Vehviläinen muun muassa sanoi.

– Että: ”Sinä, joka ajat noin hienolla autolla, anna minulle rahaa”, hän jatkaa.

Hän sanoi seurustelevansa mieluummin perussuomalaisen kanssa.

Jaksossa keskustelemassa aiheesta Vehviläisen kanssa oli Katja Ståhl. Ståhl totesi jaksossa, että hänen olisi puolestaan todella vaikeaa "hengata perussuomalaisen kanssa".