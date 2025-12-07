Entinen vasemmistoliiton poliitikko Esko Seppänen on kuollut 79-vuotiaana.

Esko Seppäsen kuolemasta kertoo Facebookissa hänen poikasa Iiro Seppänen. Pojan mukaan isä menehtyi rauhallisesti itsenäisyyspäivänä.

– Raskain sydämin voin kertoa, että rakas isäni kuoli eilen. Hän oli sankarini, kallioni ja kiltein tuntemani mies. Kiitos rakkaudesta, muistoista, isä, lepää rauhassa, Seppänen kirjoitti englanniksi.

Seppänen syntyi vuonna 1946. Hän edusti vasemmistoliitossa puolueen vasenta laitaa ja suhtautui poliittisella urallaan kriittisesti Suomen EU- ja eurojäsenyyteen.

Hän oli kansanedustaja vuosina 1987–1996 ja EU-parlamentin jäsen vuosina 1996–2009.

Seppänen oli koulutukseltaan ekonomi ja työskenteli Yleisradion taloustoimittajana ennen kuin hänet valittiin eduskuntaan.

Hän oli tuottelias kirjailija ja julkaisi useita kirjoja yhteiskunnasta ja talouspolitiikasta.

Seppäsellä todettiin Parkinsonin tauti vuonna 2006. 10 vuotta myöhemmin hän oli leikkauksessa tyvisolusyövän takia.

Hän oli useiden muiden veteraanipoliitikkojen kanssa mukana panemassa vireille eutanasiaa ajavaa kansalaisaloitetta, joka annettiin eduskunnan käsittelyyn vuonna 2017. Aloite hylättiin eduskunnassa seuraavana vuonna.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muisteli viestipalvelu X:ssä Seppästä yhtenä vasemmistoliiton eturivin poliitikoista.

– Esko tuli tunnetuksi ensin taloustoimittajana, sitten rohkeana poliitikkona, joka ei pelännyt haastaa talouseliittiä. Osanottoni läheisille, Koskela kirjoitti.