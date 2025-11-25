Puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan Suomi velkaantuisi satoja miljoonia vähemmän SDP:n ehdotuksilla.
Oppositiopuolueet SDP ja vasemmistoliitto julkistavat tänään vaihtoehtonsa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen budjetille vuodelle 2026.
SDP:n vaihtoehtobudjetin esittelevät puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen.
Lindtman on ennakkoon kertonut, että SDP:n vaihtoehtobudjetissa Suomi velkaantuisi satoja miljoonia vähemmän kuin nykyisen hallituksen linjalla. Budjetti sisältää Lindtmanin mukaan erityisesti kasvu- ja työllisyystoimia. SDP lupaisi myös verohelpotuksia pieni- ja keskituloisille.
Vasemmistoliiton vaihtoehdon avaa puolueen puheenjohtaja Minja Koskela yhdessä kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkisen kanssa.
Koskelan mukaan puolueen vaihtoehtobudjetti keskittyy menoleikkausten sijaan tulopuolen kohentamiseen. Yhtenä keinona vasemmistoliitto esittää miljonääriveroa, jossa oman asunnon lisäksi yli miljoonan arvoisen omaisuuden omistavilta perittäisiin prosentin vero vuodessa.
Liike Nyt lupasi 200 000 uutta työpaikkaa
Vaihtoehtobudjettinsa ovat jo aiemmin julkistaneet keskusta, vihreät ja Liike Nyt.