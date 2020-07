Vasemmistoliitto ja RKP samoilla linjoilla Marinin kanssa työllisyystoimien aikataulusta – Henrikssonin mukaan viisikko keskusteli aikataulusta kesäkuussa

– Näen sen niin, että mitä pikemmin saamme tämän vuoden puolella tehtyä niitä päätöksiä, jotka johtavat 30 000 päätösperusteiseen työpaikkaan, sen parempi. Mutta on aivan turhaa hirttäytyä siihen, että juuri tiettynä päivämääränä ne pitää olla, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson STT:lle.

Myöskään vasemmistoliitossa ei lukittauduta hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan työllisyystoimet pitäisi olla selvillä budjettiriihessä, sillä koronakriisi on muuttanut asetelmia olennaisesti.

– Koko työllisyyden lisäämisen paketti pitää käydä budjettiriihessä läpi, mutta kiire on vain ensi vuoden budjettiin liittyvillä toimilla, sanoo vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo STT:lle.

Henriksson: viisikko keskusteli aikataulusta kesäkuussa

Keskustassa on ollut erilaista ääntä kellossa. Puheenjohtaja Katri Kulmuni linjasi eilen, että päätökset pitää olla jo budjettiriihessä. Myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) pitää kiinni tästä aikataulusta.

– Olemme viisikossa keskustelleet tästä ja todenneet, että 30 000:sta pidetään kiinni, mutta johtuen koronasta ajanjakson kanssa saattaa tulla hieman haasteita. Keskustelua siitä, mitä kukin ministeri on tästä ymmärtänyt, on mielestäni turhaa käydä.

Hänen mukaansa myös Vanhasen kanssa on jälkikäteen käyty läpi, mitä aiemmin keskusteltiin.

Vasemmistoliitto: 60 000 työpaikan tavoite voi olla mahdoton

– On tietysti hyvä, jos me tämän vuoden puolella saadaan myös kauempana olevia työllisyystoimia linjattua, mutta tämä kiire on enemmänkin poliittinen kuin taloustieteeseen ja vastuulliseen taloudenpitoon liittyvä, Saramo sanoo.