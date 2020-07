Hallituksessa ristiriita työllisyystoimista tehtävien päätösten aikataulusta – Kulmuni MTV Uutisille: "Olemme sopineet siitä, että työllisyystoimissa täytyy päästä eteenpäin"

Katri Kulmuni on Marinin kanssa kuitenkin eri linjoilla.

– On erittäin tärkeää, että hallitus pystyy tekemään päätöksiä, myös työllisyyttä edistäviä päätöksiä, joita on vuosi valmisteltu ja tarkoituksena on päättää niistä hallitusohjelman mukaisesti, Kulmuni kommentoi MTV Uutisille.