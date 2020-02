Pääministeri Sanna Marin luottavainen hallituksen työllisyystavoitteen suhteen – "Vaikeat päätökset edessä todennäköisesti touko-elokuun välisenä aikana"

Hänen mukaansa nyt on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet pääsevät neuvottelemaan ratkaisuja.

"Vaarallista ajanpeluuta"

– Tämä on vaarallista ajanpeluuta, sillä hallitus on jo lisännyt pysyviä kustannuksia samoin kuin velkaa ennen kuin tuloista on tietoakaan, Essayh sanoi.