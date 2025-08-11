Kateissa olleelle kunnanjohtajalle toimitettiin haastehakemus

Kunnanhallituksessa ja -valtuustossa ei oltu laajasti tietoisia epäillystä kunnianloukkauksesta.

Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikankaan haastehakemus on saatu toimitettua maanantaina, vahvistetaan Keski-Suomen käräjäoikeudesta STT:lle. Asiasta kertoi aiemmin Keskisuomalainen.

Helppikangasta syytetään vuonna 2023 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta. Epäillyn kunnianloukkauksen kohteena oli Helppikankaan alainen.

Rikosasia tuli vireille syyttäjälle ja syyte nostettiin viime kuussa. Helppikangasta ei ollut useista toimenpiteistä huolimatta saatu haastettua vastaamaan syytteeseen. Syyttäjä katsoi Helppikankaan pakoilevan tiedoksiantoa.

STT ei ole tavoittanut kunnanjohtajaa kommentoimaan tapahtunutta.

"Nyt odotetaan käräjäoikeuden päätöstä"

Tapauksen syyteoikeus oli vanhentumassa, joten Keski-Suomen käräjäoikeus jatkoi tapauksen syyteoikeuden vanhentumisaikaa vuodella. Hakemuksen perusteina syyttäjä esitti, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista.

Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Anni Riihimäki kertoo STT:lle saaneensa tiedon kunnianloukkaussyytteestä vasta viime viikon maanantaina. Riihimäki on itsekin yrittänyt tavoittaa Helppikangasta siinä onnistumatta.

Hiljattain tehtävässään aloittanut Riihimäki ei osannut maanantaina selventää tilannetta STT:lle. Riihimäen maanantaisten arvioiden mukaan Helppikangas ei pakoile ja kunnanjohtajaa ei ollut tavoitettu hänen vuosilomansa takia.

Riihimäen mukaan Helppikankaaseen mahdollisesti kohdistuvista toimenpiteistä Kivijärven kunnassa tiedotetaan, jos sellaisia tulee.

– Tehtäväni on selvittää, mikä tilanne on, ja nyt odotetaan käräjäoikeuden päätöstä, Riihimäki sanoo.

Luottamuksesta äänestettiin 2024

Kunnanvaltuusto äänesti viime vuoden keväällä kunnanjohtajan luottamuksesta, ja äänestyksen tuloksena päätettiin kunnanjohtajan nauttivan luottamusta äänin 10–2. Lisäksi kaksi valtuutettua äänesti tyhjää ja yksi oli poissa kokouksesta.

Silloinen Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja ja nykyinen valtuuston puheenjohtaja Erkki Leppänen kertoi maanantaina STT:lle, että luottamusäänestys ja kunnianloukkaustapaus eivät liity toisiinsa. Leppäsen tietojen mukaan epäillystä kunnianloukkauksesta ei ole hallituksen tai valtuuston sisällä oltu laajasti tietoisia.

– Tämä kunnianloukkaus on tullut tietoisuuteen vasta nyt, Leppänen sanoo.