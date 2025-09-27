Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korostaa, että törkeän kommentoinnin sietäminen voi pahimmillaan kapeuttaa demokratiaa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi äskettäin törkeistä kommenteista, joita hän on saanut sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun hänen ex-miehensä tuomittiin törkeästä kunnianloukkauksesta ja tälle määrättiin toinen lähestymiskielto pitkään jatkuneesta väkivallasta.

Virta kertoi Huomenta Suomessa, ettei ole halunnut tuoda kommentteja esiin kerätäkseen sympatiaa, vaan tuodakseen ilmiön näkyviin.

– Jotta mahdollisimman moni havahtuisi, että lapsemme ja nuoremme kasvavat tällaisissa ympäristöissä esimerkiksi somessa, Virta totesi.

– Valehtelisin, jos väittäisin, ettei tunnu missään. Kyllä sitä välillä miettii aidosti iltaisin, että kuinka myöhään haluaa lähteä lenkille sen jälkeen, kun on vastaanottanut näitä viestejä, hän jatkoi.

Sofia Virran saamat kommentit ovat todella uhkaavia.

Virta pelkää, että tällaisen käyttäytymisen myötä jotkut voivat jäädä pois julkisista ammateista tai politiikasta.

– Se voi pahimmillaan kapeuttaa demokratiaamme. Siksi on hyvä, että keskustelemme tästä, sillä niin ei saa käydä. Tavallaan pitää osoittaa, että on kuitenkin enemmän ihmisiä, jotka välittävät ja haluavat hyvää yhteiskuntaa eri näkemyksistä huolimatta, Virta totesi.

Keskittyminen pahoinvointiin ja esimerkin voima

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd) ihmetteli Virran saamista kommenteista, voivatko ne olla edes totta.

– En ennen kansanedustajan uraani tajunnut, että tällaista kommentointia on edelleen. Ajattelin, että olisimme päässeet siitä yli. On vaikeaa käsittää, että tällaista oikeasti on, Poutala ihmetteli Huomenta Suomessa.

Poutalan mukaan vastaavanlaisten kommenttien kitkemisestä hankalaa tekee se, ettei monikaan niistä täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

– Ne ovat niin sanotusti vapaan puheen piirissä. Iso asia, mitä me voimme tehdä, on olla esimerkkinä. Mutta samaan hengenvetoon sanon, että poliitikot eivät ole ehkä parhaita esimerkkejä somekäyttäytymisessä.

– Omalla kohdallani ajattelen, että yritän olla esimerkki, miten voi olla eri mieltä ihmisten kanssa, mutta käydä silti keskustelua kunnioittavasti, Poutala totesi.

Virran mukaan pitäisi päästä kiinni siihen, että ihmiset eivät voisi niin pahoin tai saisi esimerkiksi kotona mallia siitä, että on hyväksyttävää puhua ihmisille mitä vain, saati pahoinpidellä.

Poutala nosti esiin median roolin sopimattomassa kommentoinnissa.

– Jos media palkitsee kärkkäistä, rikkovista ja rajuista kommenteista, niin miksi kukaan tekisi sellaista, mistä ei saa palkintoa. Sitä, mistä palkitaan, ihmiset haluavat tehdä, Poutala kiteytti.

Katso videolta, mitä Sofia Virran mukaan olisi tärkeää tehdä enemmän näkyväksi poliitikkojen keskinäisessä vuorovaikutuksessa.