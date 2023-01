Portion Boys -yhtyeen JaloTiina on saanut karmeita viestejä: "Ihan tällaista en osannut odottaa"

UMK -kilpailija Portion Boysin jäsen JaloTiina, eli Tiina Forsby, on saanut varsin osakseen kammottavaa kommentointia. 26. tammikuuta hän otti Instagramissa kantaa häntä koskeneeseen viesteihin.

– Tällainen viesti napsahti minulle inboxiin tänään: mitään kiusaamista tai herjaamista ei ole tapahtunut, rooliasi on vaan vähän kyseenalaistettu. No mutta mietitäänpä tätä vähän. Kun minulle on kuitenkin kymmenittäin kuvakaappauksia ja myös yksityisviestejä feikkiprofiilien takaa lähetetty, niin ajattelin näyttää nyt teillekin sen tyylin millä lailla rooliani kyseenalaistetaan. Täysin sanasta sanaan kirjoitetut kommentit, mitään ei ole lisätty tai poistettu, Forsby kirjoitti.