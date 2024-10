Jessi Jokelainen meni t-paidassa eduskuntaan ja Halla-aho huomautti – some ja sähköposti tukkiutuivat "tavallisten miesten" huorittelusta

View this post on Instagram

Instagram-julkaisussaan hän on julkaissut kuvakaappauksia saamistaan herjauksista, joista osa on annettu omalla nimellä ja kasvokuvalla.

– Tuhansia viestejä ja kommentteja, joissa haluttiin kertoa minun lisäksi kaikille muillekin: näin käy huoralle, tämän ansaitset jos et käyttäydy. Ja tämän tuomion ovat kaikista hanakimmin antamassa tavalliset miehet.

Jokelainen kertoi Helsingin Sanomille vastanneensa, ettei ole osallistunut somekeskusteluihin, mutta on vastannut saamaansa sähköpostipalautteeseen. Jokelaista on herjattu muun muassa huumeidenkäyttäjäksi sillä perusteella, että hänellä on näkyviä tatuointeja käsissään.