Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission raportti antaa Suomelle myös kehuja viime vuosien edistysaskeleista.

Suomi on ottanut edistysaskeleita rasismia ja suvaitsemattomuutta vastaan, mutta muun muassa vihapuheen kitkemisessä ja intersukupuolisten oikeuksien takaamisessa riittää työsarkaa.

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) Suomi-raportti julkaistiin tiistaina. Raportti vaatii lakiesitystä, joka takaa intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden ja kieltää esimerkiksi lääketieteellisesti tarpeettomat leikkaukset siihen asti, kunnes lapsi voi itse antaa niihin suostumuksensa.

Intersukupuolisuus tarkoittaa, etteivät esimerkiksi sukuelimet tai hormonitoiminta ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Terveille intersukupuolisille lapsille tehdään Suomessa leikkauksia ennen kuin lapsi voi itse kertoa, mihin sukupuoleen hän samaistuu.

ECRI on Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiantuntijaelin, joka seuraa rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden vastaisia toimia neuvoston jäsenmaissa. Intersukupuolisten lasten kohteluun Suomessa ovat puuttuneet myös muun muassa YK:n lastenjärjestö Unicef sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustava eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe.

Vihapuheeseen puututtava tiukemmin

Raportissa ECRI vaatii päättäjiä ryhtymään toimiin rasistisen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan vihapuheen kitkemiseksi. Raportissa huomautetaan, että sekä hallituksen että kansalaisjärjestöjen antamien tietojen mukaan vihapuhe on Suomessa lisääntynyt muun muassa verkossa ja politiikassa. ECRI ei pidä nykyisiä vihapuheen vastaisia toimia riittävinä.