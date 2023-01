Vangitut Avarnin järjestyksenvalvojat on vapautettu – näin poliisi kommentoi tutkintaa

– Tähän mennessä meillä on ollut vangittuna yhteensä viisi henkilöä, jotka kaikki on nyt kuulusteluiden jälkeen vapautettu. Yksi vapautettiin jo eilen ja loput neljä henkilöä tänään, kertoo komisario Paavo Ritari poliisin tiedottessa.

Poliisin mukaan vyyhtiin liittyen on ollut pidätettynä myös kolme muuta henkilöä. Heidät vapautettiin jo tammikuun alussa. He eivät ole olleet tutkinnan aikana varsinaisessa tutkintavankeudessa. Poliisin mukaan myös nämä kolme henkilöä on ennätetty jo kuulustella.