Aiemmin Puolan pääministeri Donald Tusk sanoi, että kyseessä olisivat olleet Valko-Venäjän kansalaiset.

Varsovassa droonia hallintorakennusten yllä maanantai-iltana lennättäneet henkilöt olivat viranomaisten mukaan 21-vuotias ukrainalainen mies ja 17-vuotias valkovenäläinen nainen, kertovat muun muassa puolalaismediat Polsat ja Onet.

Lennättäjät pidätettiin. Poliisi selvittää, onko heillä lupa oleskella Puolassa laillisesti.

Puolan tiedustelupalvelun tiedottaja Jacek Dobrzyński kiisti tiistaina huhut siitä, että kyse olisi ollut jonkinlaisesta laajamittaisesta vakoiluoperaatiosta.

– Tässä vaiheessa kukaan ei voi sanoa varmaksi. He ovat nuoria ihmisiä. Ehkä kyse oli huolimattomuudesta, ehkä tietämättömyydestä, ehkä he halusivat tehdä elokuvaa Łazienkin puistosta, Dobrzyński sanoi Polsatin mukaan.

Maan pääministeri Donald Tusk kirjoitti eilen tapauksen jälkeen, että pidätetyt olisivat olleet valkovenäjän kansalaisia.