Puolan hävittäjät pysäyttivät venäläisen tiedustelukoneen Itämerellä.
Puolan ilmavoimat pysäytti tiistaina venäläisen lentokoneen, joka oli tiedustelulennolla kansainvälisessä ilmatilassa, Puolan armeija ilmoitti keskiviikkona.
Venäläinen Il-20-tiedustelukone lensi Itämeren yllä ilman lentosuunnitelmaa ja tutka pois päältä.
Puolan hävittäjät saattoivat sen pois alueelta.
Puolan armeijan operatiivisen komentokeskuksen tiedottaja Jacek Goryszewski sanoi TVN24-televisiokanavalle, että tapaus osoitti Puolan olevan "valppaana varmistaakseen, ettei sen ilmatilaa loukata".