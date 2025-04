Sarah Jessica Parker harvinaisessa kuvassa tyttäriensä kanssa – kaksosten pituus hämmästyttää

Sinkkuelämää-tähti poseerasi perheensä kanssa.

Sinkkuelämää-tähti Sarah Jessica Parker,60, näyttäytyi punaisella matolla New Yorkissa torstaina 10. huhtikuuta harvinaisessa seurassa, kertoo muun muassa Pagesix.

Parker saapui Broadwaylle Smash-musikaalin ensi-iltaan miehensä Matthew Broderickin ja pariskunnan kaksostyttärien Tabithan ja Marionin kanssa.

Viihdesivuston mukaan 15-vuotiaat teinit näyttäytyvät harvoin vanhempiensa rinnalla ja tuoreiden kuvien perusteella kaksikko on venähtänyt jo vanhempiensa pituisiksi.

Perhe poseerasi kuvaajille punaisella matolla New Yorkissa./All Over Press

Perheeseen kuuluu myös 22-vuotias James, jota ei nähty tällä kertaa muiden seurassa. Sivuston mukaan hän aloittelee omaa näyttelijän uraansa.

Parker ja Broderick ovat läheisiä musikaalin säveltäjien kanssa ja Parker jakoi lukuisia Instagram-tarinoita juhlaillasta.

New Yorkissa asuva pariskunta elää kiireistä arkea television ja teatterin parissa. Parkerin And Just Like That -hittisarjan kolmannen kauden on määrä saada ensi-iltansa tulevana kesänä.

Kaksikko on ollut naimisissa 28 vuotta ja hääpäiväänsä he juhlivat toukokuussa.