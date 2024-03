Varma kevään merkki: Katupöly lentää taas! Tässä vinkit törkyjen hengittämisen estämiseksi

Katupöly on erityisesti astmaatikkojen ja sydänsairaiden keväinen riesa, mutta katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita kenelle tahansa, myös terveille aikuisille. HSY antaa kymmenen vinkkiä katupölyongelman lievittämiseksi.

HSY:n mukaan keväinen sää on sulattanut lumia tehokkaasti. Kun tiet kuivuvat, katupöly pääsee nousemaan ilmaan liikenteen ja tuulen mukana.

– Mittaustemme mukaan katupölykausi on alkanut pääkaupunkiseudulla. Katupölyä on ilmassa tänään erityisesti vilkkaiden pääteiden ja katujen varrella. Jo viime viikolla oli pölyisiä päiviä ja huonoa ilmanlaatua, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen .

Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Sulamisvedet ja sade puolestaan kostuttavat tienpinnat, mikä vähentää pölyisyyttä.

HSY:n mukaan katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä. Mannisen mukaan tänä talvena on jouduttu hiekoittamaan runsaasti liukkauden torjumiseksi, mikä on lisännyt katupölyn muodostumista.