Katupöly kiusana tavallista pidempään – Helsingissä katujen siivous alkoi kuukauden myöhässä: "Saattaa mennä jopa kesäkuun puolelle"

Sään poutaantumisen myötä ilmanlaatu on jälleen heikentynyt. Tänä keväänä katupölykausi on tavallista pidempi ja hankalampi, koska yöpakkasten takia katuja ei ole voitu pestä. Liukkaan talven vuoksi katuja on myös hiekoitettu tavallista enemmän. Monissa kaupungeissa ilmanlaatu on ollut ajoittain erittäin huono.