Varattuna Temppareissa nähtävä Jyrke puhuu ohjelmaan osallistumisesta päihderiippuvaisena: "Maanpäällinen helvetti meikäläisen tyyliselle ihmiselle"

Temptation Island Suomi -ohjelman 12. kauden uudet pariskunnat julkistettiin 18. lokakuuta. Yksi tulevalla kaudella parisuhteensa testiin laittavista pariskunnista on Jyrke , 33, ja Jasmine , 23.

Jasmine on tuttu Temptation Island Suomi -ohjelman 10. kaudelta, jossa hänet nähtiin sinkkuna. Aiemman Temppari-reissunsa aikana Jasmine tajusi, että haluaa olla Jyrken kanssa, johon hän oli tutustunut jo ennen kuvauksia.

Helsingissä asuva pari on pitänyt yhtä vajaan kolmen vuoden ajan. He kertovat MTV Uutisille lähteneensä Temptation Island Suomi -ohjelmaan saatuaan puhelun, jossa tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua ohjelmaan.

Jasminen ja Jyrken Temppareihin asettamia rajoja määrittää maalaisjärki. He toteavat olevansa aikuisia ihmisiä, eivätkä näin ollen kokeneet tarpeelliseksi alkaa erittelemään, mikä on toiselle ok ja mikä ei.