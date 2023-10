Love Islandista tutut Nico ja Krete päätyivät Temppareihin "kolmannen osapuolen" idean kautta: "Itse en ole hakenut kyseiseen ohjelmaan"

Temptation Island Suomi -ohjelman 12. kauden uudet pariskunnat julkistettiin 18. lokakuuta. Yksi kaudella nähtävistä pareista on Love Island Suomi -ohjelman kolmannella kaudella tutustuneet ja rakastuneet Nico , 23, ja Krete , 23.

– Itse en ole hakenut kyseiseen ohjelmaan, olen joutunut ohjelmaan ja nyt vain olen siellä, Krete nauroi ja lisäsi, että on kuitenkin itse kirjoittanut nimensä paperiin.

Nico ja Krete toivoivat oppivansa arvostamaan toisiaan enemmän Temptation Island Suomi -kokemuksen myötä. Tunne arvostuksen puutteesta on ollut parin mukaan molemminpuoleinen.

– Molemmilla on ollut sellainen fiilis, että kumpikaan ei tee mitään. Se on ollut molempien oma fiilis, mutta todellisuus on sitten ehkä ollut erilainen, Nico sanoi.