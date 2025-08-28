Temptation Island -Disa on eronnut: "Katkaistaan huhuilta siivet"

Temptation Island -sarjasta tuttu Disa on eronnut.
Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Disa Sood on eronnut. Hän kertoo asiasta Instagramissa julkaisemansa kuvan yhteydessä.
– Katkaistaan vihdoinkin huhuilta siivet. Kyllä, olen sinkku! Kyllä, olemme eronneet! hän kirjoittaa.
Disa nähtiin Temptation Island Suomi -ohjelman edellisellä, 13. kaudella yhdessä kumppaninsa Hanneksen kanssa.
He olivat aikaisemmin mukana sinkkuina sarjan 11. tuotantokaudella. Heidän parisuhteensa sai alkunsa Temppari-sinkkujen bileissä noin puoli vuotta 11. kauden kuvausten jälkeen.
Hanneksen ja Disan suhde sai alkunsa Temppari-sinkkujen bileissä.Teemu Laitinen