Temptation Island -Disa on eronnut: "Katkaistaan huhuilta siivet"

2:10imgVideolla Disa ja Hannes kertovat, millaiset rajat he asettivat Temppareihin.
Julkaistu 28.08.2025 12:30
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Temptation Island -sarjasta tuttu Disa on eronnut. 

 Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Disa Sood on eronnut. Hän kertoo asiasta Instagramissa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Katkaistaan vihdoinkin huhuilta siivet. Kyllä, olen sinkku! Kyllä, olemme eronneet! hän kirjoittaa. 

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Disa nähtiin Temptation Island Suomi -ohjelman edellisellä, 13. kaudella yhdessä kumppaninsa Hanneksen kanssa. 

He olivat aikaisemmin mukana sinkkuina sarjan 11. tuotantokaudella. Heidän parisuhteensa sai alkunsa Temppari-sinkkujen bileissä noin puoli vuotta 11. kauden kuvausten jälkeen.  

temptation_island_suomi_kausi_13_varatut_disa_sood_hannes_ylitalo_04_teemu_laitinenHanneksen ja Disan suhde sai alkunsa Temppari-sinkkujen bileissä.Teemu Laitinen

Lue myös: Marko ja Sara eivät olleet vielä seurustelusuhteessa hakiessaan Temppareihin: "Totesin, että mehän menemme sinne varattuina"

Lisää aiheesta:

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Mattu meni naimisiinTempparit-pari Joni ja Jonna saivat perheenlisäystäTemppareista tuttujen Julian ja Esan toinen lapsi syntyiTemptation Island Suomi -ohjelmasta tutut Julia ja Esa odottavat toista lasta: "Einosta tulee isoveli"Temptation Island Suomi -ohjelmasta tutut Julia ja Esa menivät naimisiin – myös esikoinen sai nimen: "Hyppäsin Kukkosten leiriin"Yllättävä Tempparit-kaksikko julkisti suhteensa: "Rakastan sua"
Temptation Island SuomiTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Temptation Island Suomi