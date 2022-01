Näin Marin kommentoi hallituksen koronaneuvotteluja: "Lasten harrastusten rajoituksista ja sisärajavalvonnasta luovutaan tammikuun lopun jälkeen"

17.47 Korkeakouluissa on tällä hetkellä laajasti etäopetusta, suosittelemme että tammikuun lopun jälkeen lähiopetusta lisätään. Kannamme huolta nuorista, jotka ovat joutuneet olemaan todella paljon etäopetuksessa.

17.44 Marin: Koronapassin suhteen pyritään toimimaan nykyisen lainsäädännön mukaan eli myös tuore negatiivinen testi on yksi vaihtoehto passissa.

17.43 Marin: Hybridistrategiaa tullaan päivittämään ja mahdollisimman normaaliin tilanteeseen pyritään. Omikron leviää vauhdikkaasti, mutta se tarkoittaa myös sitä että se on kiertänyt väestön nopeammin. Helmikuun puolen välin jälkeen on tarkoitus purkaa rajoituksia.

17.39 Marin: Koronapassin muuttamisesta rokotepassiksi on käyty keskustelua, mutta siihen liittyy vielä oikeudellista selvitettävää – esimerkiksi se mikä tilanne on niiden osalta jotka ovat sairastaneet testin. Koronapassi on tarkoitus ottaa käyttöön itsenäisenä välineenä.