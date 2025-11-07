19-vuotiasta syytetään entisen tukiperheensä äidin murhasta.
Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimukseen 19-vuotiaan miehen, jota syytetään entisen tukiperheensä äidin murhasta.
Syyttäjän mukaan mies murhasi kuusikymppisen naisen Mikkelissä heinäkuussa.
Syyttäjän mukaan mies yllätti nukkumassa olleen naisen ja löi tätä vasaralla päähän lukuisia kertoja. Tämän jälkeen mies sytytti syyttäjän mukaan tulipalon naisen asunnossa.
Miestä syytetään myös taksikuskin murhan yrityksestä Jyväskylässä aiemmin yöllä.