Säteilyturvakeskus havaitsi Vantaan ulkoilmassa pienen määrän radioaktiivista bromia. Määrä oli niin pieni, ettei siitä ole haittaa ihmisille.
Säteilyturvakeskus (STUK) kertoo ilmankerääjän havainneen haitattoman pienen määrän radioaktiivista bromia Vantaalla 11.–12. joulukuuta.
– Bromi voi olla peräisin esimerkiksi teollisuuslaitoksessa asiallisesti tehdystä kokeesta, jossa bromin radioaktiivista isotooppia on käytetty merkkiaineena, STUK:n tiedotteessa kerrotaan.
Bromi-kaasua käytetään merkkiaineena teollisuusprosessien mittauksissa Suomessa säännöllisesti.
– Merkkiainekokeissa käytettävä bromin isotooppi, Br-82, on lyhytikäinen eli sen radioaktiivisuus häviää nopeasti.
Vantaan ilmassa on STUK:n mittauksen mukaan ollut radioaktiivista bromia häviävän vähän, 20.8 mikrobecquerelia kuutiometsissä ilmaa (Bq/m3).
– Joulukuun bromin alkuperää ei tiedetä. Hyvin usein tämänkaltaisten pienten radioaktiivisuuspitoisuuksien lähde jääkin hämärän peittoon.
STUK:n mukaan havainto kuitenkin vahvistaa, että näytteenkeräys ja laboratoriomittaukset toimivat kuten pitääkin.