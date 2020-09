Vankilapaoista ja pankkiryöstöistä tunnettu Jan Jalutsi vangittu nyt törkeästä huumerikoksesta epäiltynä.

58-vuotias Jalutsi vangittiin elo-syyskuun vaihteessa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Hän on ollut tutkintavankina siitä lähtien.

Lounais-Suomen poliisi on hyvin vaitonainen siitä missä rikosepäilyistä on kyse. Sieltä kerrotaan, että tutkinta on kesken.