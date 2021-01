Niko Ranta-aho määrättiin vangittavaksi epäiltynä kahdesta törkeästä huumerikoksesta – ehti olla vapaalla vain kuukausia ennen uusia rikosepäilyjä

Niko Ranta-aho on ainakin Instagram-profiilinsa perusteella viihtyneen tiiviisti Suomen rajojen ulkopuolella. Hän on kuvien perusteella oleskellut paljon Ruotsin Bandidosin johtohahmoksi kuvaillun Jeffrey Ongin seurassa, jonka kanssa hän on kuvien mukaan nauttinut ajastaan ainakin Espanjan Marabellassa ja Arabiemiirikunnan Dubaissa.