Boris Becker kertoo saaneensa Huntercomben vankilassa 2022 saksankielisen kirjeen, jonka hän luki saman tien kolmeen kertaan.

Kirje oli toiselta entiseltä saksalaiselta tenniksen grand slam -turnausvoittajalta Michael Stichiltä, jonka kanssa Beckerin välit olivat katkenneet yli kaksikymmentä vuotta aiemmin.

– Olin niin liikuttunut, että en kyennyt laskemaan kirjettä kädestäni. Kaikki lukemani vaikutti minuun niin voimakkaasti: se, että olin hänen ajatuksissaan ja että olimme ajatelleet samalla tavalla kokemuksistamme, Becker kertoo torstaina suomenkielisenä käännöksenä ilmestyvässä kirjassaan Sisällä – Voittoja, tappioita, uusi alku.

Becker oli hävinnyt Wimbledonin kaksinpelifinaalin Stichille 1991, ja sen jälkeen Saksan kaksi tennistähteä eivät enää olleet puheväleissä. Barcelonan olympialaisissa 1992 Stich ja Becker osallistuivat parina nelinpeliin puhumatta toisilleen ennen puolivälierää.

Tuolloin valmentaja Niki Pilic pakotti katkerat kilpakumppanit yhdessä syömään ja vaihtamaan muutaman sanan. Becker ja Stich jyräsivät olympiakultaan, mutta heidän välinsä viilenivät uudelleen heti olympiafinaalin jälkeen, kun Stich lähti suoraan pukuhuoneesta lentokentälle eikä lähtenyt juhlimaan voittoa yhdessä kaksinpeliparinsa kanssa.

Tennisuriensa päätyttyä 1990-luvun lopulla miehet eivät Beckerin mukaan pitäneet minkäänlaista yhteyttä eivät tervehtineet toisiaan tavatessaan.

– En olisi koskaan uskonut, että hän kirjoittaisi. Siitä oli niin kauan, Becker kirjoittaa.

Becker tuomittiin 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen keväällä 2022 talousrikoksista, jotka liittyivät hänen 2017 tapahtuneeseen henkilökohtaiseen konkurssiinsa.