Onerva Luoman päätös olla myymättä taidettaan synnytti ainutlaatuisen idean – helsinkiläiskirjastosta lainattu vaate päätyi jopa Vogueen

Helsinkiläisen Onerva Luoman näyttely Vie minut pois täältä (vaikka en tiedä onko sellaista paikkaa) on käsitetaideteos, jossa Luoma pohdiskelee, millainen voisi olla merkityksellinen vaatesuhde ympäristökatastrofissa ja miten vaate voitaisiin nähdä jonakin muuna kuin vain tavarana, jonka voi myydä tai ostaa.

Helsingin Rikardinkadun kirjastossa esillä oleva näyttely on syntynyt Luoman mukaan pitkän ajan kanssa ja näyttely onkin ollut jo kerran esillä Vallilan kirjastossa vuosi sitten, jossa se sai ensiesityksensä.

Tämän jälkeen hän on selvittänyt, minne näyttely voisi rantautua seuraavaksi.

Rikardinkadun kirjastossa näyttely on heinäkuun loppuun asti, jonka jälkeen se siirtyy kuukaudeksi Vuosaaren kirjastoon ja sieltä kuukaudeksi Porvoon kirjastoon.

"Jossain vaiheessa ihmiset kyselivät, että voisiko niitä ostaa"

– Se teos ei ole niin ikään ne vaatteet, vaan se on teko myös viedä ne kirjastoon. Niillä on se matka, minkä ne tekevät niiden ihmisten kanssa, jotka niitä lainaa.

"Vähän semmoisia päiväkirjamerkintöjä"

Luoma kertoo näyttelyn vaatteiden olevan valmisvaatteita, jotka on hankittu kierrätyskeskuksista, elokuva- ja televisiotuotantojen puvustamoiden lunastuksista tai Luoman omasta vaatekaapista. Yhteensä vaatteita on valmistunut 55, joista kaikki ovat myös maalauksia. Suurin osa niistä on paitoja, mutta myös housuja, mekko ja liivejä sekä yksi hame ja yhdet shortsit löytyvät kokoelmasta.