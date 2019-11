Paistinpannuja, kumisaappaita ja peltipurkkeja – lasinkeräysastioihin tungetaan kierrätyskelvotonta tavaraa

Suomalaiset ovat ahkeria lasin kierrättäjiä, mutta ongelmia on edelleen siinä, että keräysastioihin päätyy tavaraa, joka ei sinne kuuluisi. Noin viisi prosenttia astioiden sisällöstä on kierrätyskelvotonta.

22 miljoonaa kiloa lasijätettä



- Ainoastaan 10 prosenttia tulisi enemmän säästöjä päästömäärissä mikäli tämä hoidettaisiin Suomessa eli kuljetukset eivät ole tässä se iso ongelma. Lasin kierrätyksessä suurimmat päästösäästöt tulevat nimenomaan siitä, ettei tarvitse sulattaa kvartsihiekkaa vaan raaka-aine tulee kierrätyslasista. Se on harmi, ettei Suomessa ole lasipakkausten valmistusta. Jos lasin haluaa kierrättää, se on pakko viedä sinne, missä lasipakkauksia valmistetaan, huomauttaa Tanskanen.

Keräysastiaan tungetaan muutakin kuin lasia



Isompi ongelma on keräysastioiden sisältö. Tolkkisten sataman lasikasasta näkee, mitä kaikkea ihmiset lasinkeräysastiaan laittavat. Keräyslasin seassa on muun muassa kumisaappaita, peltipurkkeja, muovikanistereita, paistinpannuja ja jopa jättikokoinen nallekarhu.

Parhaat lajittelijat Salossa, huonoimmat Äänekoskella



- Luulen, että alueellisilla eroilla on historiallinen tausta. Lasipakkausten kierätys siirtyi tuottajille muutama vuosi sitten ja sitä ennen lajitteluohjeet Suomessa vaihtelivat alueittain. Osalla ihmisistä on vanhassa muistissa, että sinne sai laittaa juomalaseja ja muuta ja nyt se on muuttunut, sanoo Tanskanen.

Lasi kiertää vaikka ikuisesti



- Ei tätä helpommaksi enää voi tehdä. Tämä on tosi helppoa. Jos tätä ei handlaa, sitten on huonosti asiat, arvioi Leena Lehtonen.

- Olemme kierrättäneet lasin ja metallin jo kauan. On tämä helppoa, kun tässä on tämä kierrätyspiste ja me asutaan tässä lähellä. Tämä on meille hyvä paikka, kiittelee Eeva Rauste-Kukkonen.