Vanhoilla tekijöillä uusi lehtihuijaus? Epämääräisiä laskuja ja 39 euron numero ilman tilausta – Asennetta-lehdestä useita yhteydenottoja kuluttajaviranomaisille

Lehti ja lasku tulivat pyytämättä, jotkut saivat pelkän laskun

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet viime syksyn jälkeen vajaa parikymmentä yhteydenottoa liittyen Asennetta-lehden puhelinmyyntiin. Osalle on myyty myös samalla nimellä kalenteria.

– Tapauksessa on paljon melko erikoisia piirteitä, mikä on hyvin tyypillistä. Kun hankaluuksia on, ne ovat hyvin kirjavia, Kivimäki sanoo.