Mies puukotti kuoliaaksi isänsä, joka oli tunnettu emeritusprofessori, ja haavoitti pahoin äitiään.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa jutussa, jossa miestä syytetään isänsä murhasta ja äitinsä murhan yrityksestä Vihdissä. Syytetty 28-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa.

Syytteissä on kyse tapahtumista uhrien kotona Vihdin Ojakkalassa viime vuoden elokuussa. Syyttäjän mukaan mies murhasi isänsä puukottamalla tätä vähintään 14 kertaa.

69-vuotias isä oli tekniikan alalla työskennellyt tunnettu emeritusprofessori. Mies kohdisti tilanteessa väkivaltaa myös äitiinsä, mistä syystä hänelle vaaditaan rangaistusta myös murhan yrityksestä.

Syytetty aloitti väkivallan yllättäen elokuisena iltana. Syytetyn äiti havahtui miehensä avunhuutoon ja meni tämän luo. Sen jälkeen syytetty löi äitiään nyrkillä kasvoihin sekä veitsellä ylävartaloon ja pään alueelle.

Sitten syytetty lähti isänsä perään. Isä oli onnistunut pakenemaan ulos, mutta hän kuoli puukotusvammoihin naapuritalon terassilla.

Elokuun väkivallanteon lisäksi miestä syytetään tapon yrityksestä, joka kohdistui hänen tuttavaansa toukokuussa.

Kaikki kannattivat mielentilatutkimusta

Käräjäoikeus antoi asiassa tammikuussa välituomion, jossa se katsoi miehen toimineen syyttäjän kuvaamilla tavoilla. Samalla tuomiolla mies määrättiin mielentilatutkimukseen, mitä hän oli itse pyytänyt. Myös syyttäjä ja asianomistajat katsoivat, että se oli tarpeen.

– (Syytetyn) terveydentilasta esitettyjen seikkojen perusteella on aihetta epäillä, että vastaaja ei ole tekohetkillä 8.5.2024 ja 26.8.2024 ollut täysin syyntakeinen mielisairauden tai vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi taikka sen vuoksi, ettei hän ole kyennyt ainakaan kaikilta osin säätelemään käyttäytymistään, välituomiossa sanottiin.

Oikeus ottaa kantaa mielentilatutkimuksen tulokseen, rikosnimikkeisiin sekä miehen mahdolliseen rangaistukseen tänään annettavassa tuomiossa.

