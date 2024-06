Vanhemmat vesittivät koulun tärkeän opetuksen – opettaja turhautui: "Huolehdimme lapsemme invalideiksi"

– Itsekin vanhempana mietin, että miksi me curlaamme? Miksi emme vaadi? Emmekö jaksa? Onko helpompaa laittaa roskat roskiin kuin vaatia lasta ne sinne laittamaan? On.

"Mitä me vanhemmat pelkäämme?"

Opettaja heittää avoimen kysymyksen ilmoille: miksi me aikuisina toimimme näin?

– Mitä me vanhemmat pelkäämme? Miksi emme uskalla vaatia? Pelkäämmekö, että lapset hylkäävät meidät? Vanhempien ei tule tyytyä olemaan lapsiensa kavereita, sillä me saamme ja meidän pitää olla kasvattavia isiä sekä äitejä?

"Lasta ei kannusteta kiipeämään puuhun, vaan hänet nostetaan sinne"

Lopputulos on katastrofi.

Hirsi myös opettajien silmässä

– Teemme lapsia kohtaan jatkuvasti sellaisia päätöksiä ja toimia, jotka estävät heiltä virheiden tekemisen ja niistä oppimisen ja kasvun omaksi itsekseen. Se on suorastaan rikollista.

– Myös opettajat syyllistyvät vaatimustason laskemiseen ja oppilaiden puolesta tekemiseen. Ongelma on siis laaja. on siis turha syyllistää vain koti-koulu-asetelmaa. Tämä on yhteinen haaste, joka voidaan ratkaista ainoastaan yhteistyöllä.