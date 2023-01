Vanhemmat saivat varhaiskasvatuksen ongelmista tarpeekseen – Antin lapsi aloittaa pian päiväkodin: "Hirvittää kyllä"

Helsingissä on jouduttu sulkemaan leikkipuistoja sekä iltapäiväkerhoja, koska henkilökuntaa on siirretty päivähoidon puolelle henkilöstö- ja resurssipulan vuoksi.

Antti Kokon lapsi on vasta siirtymässä päivähoitoon ensi kuussa, mutta jo Kokkoa huolettaa, mitä lasten määrä suhteessa aikuisiin voi aiheuttaa.

– On hirveää jos käy niin, että [lapsi] tulee mustelmilla kotiin eikä kukaan osaa sanoa, mitä on käynyt. Niin se hirvittää kyllä, hän kertoo.

Jenni Tiikkilä kertoo, että hänen esikoisensa aloitti varhaiskasvatuksessa vuonna 2019, ja tähän mennessä varhaiskasvatuksen kriisi on nähty jo kahden päiväkodin osalta. Hän toivoo lapsille pysyvyyttä: Arkea, jossa lapset oppisivat tuntemaan aikuisensa nimeltä.

Yhä useampi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen osallistuminen on ollut kasvussa viimeisen 10 vuoden ajan, todetaan viime vuonna julkaistussa Kuntaliiton selvityksestä varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyydestä. Selvityksen mukaan lapsia on edellä mainitulla ajanjaksolla osallistunut varhaiskasvatukseen aina aiempaa vuotta enemmän.

Työntekijöistä huutava pula

Varhaiskasvatuksen erilaisista työntekijöistä on huutava pula varsinkin Helsingissä, jossa töitä pelkästään varhaiskasvatuksen opettajille olisi viimeisimmän, eli syyskuun, tilanteen mukaan 193 toimen verran. Luku sisältää suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatuksen. Pulaa on tietenkin myös hoitajista ja molemmissa etenkin sijaisista.

– Meillä on selkeästi pulaa kelpoisuuden antavan koulutuksen suorittaneista varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuksen erityisopettajista. Tällä hetkellä noin 23–26 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajien tehtäviä tekevillä ei ole kelpoisuuden antavaa koulutusta. Samoissa lukemissa ollaan myös varhaiskasvatuksen erityisopettajien suhteen, Kulmala kertoo.

– Tällä hetkellä avoinna on 11 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää. Oulussa, kuten muissa suurissa kaupungeissa on pulaa varhaiskasvatuksen koulutuksen saaneesta henkilöstöstä. Vakinaisiin tehtäviin on löytynyt hakijoita, mutta pitkiinkään sijaisuuksiin ei aina tule hakemuksia, kommentoi Oulun varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki.