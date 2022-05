Karmeat luvut lakon taustalla: Varhaiskasvatuksessa on tuhansien koulutettujen opettajien vaje – tilanteen ennustetaan vain pahenevan

Päiväkotien tilanteen karmea todellisuus paljastui MTV Uutisten vierailulla Espoossa Koulumestarin päiväkodissa, jossa kymmenestä opettajan virasta vain kolme on täytetty kelpoisuusehtojen mukaisesti.

– Tämä alkaa olla aika hurjaa. Meillä on kymmenen opettajan vakanssi, ja siitä 2–3 on päteviä. Tarvitsemme päteviä varhaiskasvatuksen opettajia, ja palkkauksella varmistetaan osittain sitä.

Monet lastenhoitajat tekevät opettajien töitä

– Tilanne on pahentunut viime vuosina ja pelkään, että pula pahenee yhä. Tässä on selvä trendi. Meillä varhaiskasvatuksen opettajien tehtävistä 40 prosenttia ei ole pystytty täyttämään kelpoisuusehtojen mukaisilla työntekijöillä.

Lakon aikana lastenhoitajat pyörittävät päiväkoteja

Mattilan mukaan Espoossa kuten muuallakin Suomessa osa päiväkodeista on pystytty aukaisemaan myös lakon aikana, koska suuri osa lastenhoitajista ja muusta henkilökunnasta on järjestäytynyt muihin liittoihin, kuten esimerkiksi Tehyyn tai Superiin, jotka eivät ole nyt lakossa.

– Paikalla on vain vähän varhaiskasvatuksen opettajia. Suurin osa on lastenhoitajia, lähihoitajia ja erityistukea saavien lasten avustajia. Päiväkodeissa ei ole nyt pitkäjänteistä kasvatuksellista ohjelmaa vaan mukavaa toimintaa, virikkeitä ja turvallinen päivä lapsille.

Mattilan mukaan Espoo on ottanut varman päälle siinä, että paikalla on tavallista enemmän henkilökuntaa nyt, kun opettajat puuttuvat ja päiväkodeissa on lakon aikana satunnaista henkilökuntaa ja satunnaiset lapset.