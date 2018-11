Pääkaupunkiseudun päiväkodeissa työskentelee liki 800 epäpätevää opettajaa – Lastentarhaliitto: "Opettajista on valtava pula ja epäpätevät tekevät sijaisuuksia vuosia"

Espoo arvioi, että heillä joka neljäs päiväkodissa työskentelevä opettaja on epäpätevä. Vantaalainen esimies kiteyttää, mikä pätevän henkilökunnan merkitys on.

– Osaaminen on parempaa silloin, kun ryhmässä on päteviä lastentarhanopettajia. Toiminta on monipuolisempaa. Toimintaa suunnitellaan paremmin, toteutetaan ja arvioidaan paremmin. Se osaaminen tuo lisää resursseja eli silloin pärjätään vaikka joku puuttuisi, koska meillä on osaamista lisää, kertoo Ritva Salonen, Martinlaakson varhaiskasvatusyksikön johtaja.