Poliisi: Vantaan murhasta vangittu oli viimeinen uhrin tavannut – mies syyttää muita tekijäksi

Mies on kiistänyt teon sekä kuulusteluissa että vangitsemisoikeudenkäynnissä. Tapauksen tutkinnanjohtaja Rauno Jämsä kertoo MTV Uutisille, että mies kertoo kuulusteluissa epäilevänsä, että joku toinen olisi tappanut naisen.

Mies epäiltynä jo ennen ruumiin löytymistä

Poliisi on kertonut miehen olevan naisen lähipiiriä. MTV Uutisten tiedot viittaavat siihen, että hän on naisen aviopuoliso, josta nainen on hakenut eroa. Mies ja nainen asuvat eri osoitteissa.