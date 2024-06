Uutta tietoa Vuosaaren vauvasurmasta: Äiti selvittänyt tapausta, vauva kuoli jo päivän tai pari ennen poliisin saapumista

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 40-vuotiaan naisen, jota poliisi epäilee kahdeksan kuukauden ikäisen vauvansa murhasta.

Helsingin poliisista ja käräjäoikeudesta kerrottiin STT:lle lauantaina, että nainen vangittiin murhasta epäiltynä todennäköisin syin, mikä on kahdesta vangitsemisperusteesta raskaampi. Vangitsemisistunto pidettiin Pasilan poliisitalossa aamupäivällä.

Pakkokeinoistunnon jälkeen rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoi STT:lle, että poliisi on kuulustellut epäiltyä kerran.

– Hän on omalla tavallaan asiaa selvittänyt, mutta katsomme kuitenkin, että tässä on vielä paljon avoimia kysymyksiä, sanoi Lindholm.

Poliisi arvioi tällä hetkellä teon epäillyksi murhaksi vedoten henkirikoksen raakaan tai julmaan tekotapaan ja siihen, että teko on kokonaisuutena arvioiden törkeä. Lindholm ei toistaiseksi avaa tarkemmin sitä, miten poliisi epäilee henkirikoksen tehdyn. Poliisin arvion mukaan kyse on kuitenkin ollut tahallisesta teosta.

Epäily: Vauva kuoli jo aiemmin

– Tämänhetkinen arvio on, että lapsen kuolinaika on ollut jossain vaiheessa alkuviikkoa, joko maanantaina tai tiistaina. Katsomme, että kuolema ei ole tapahtunut juuri, kun ilmoitus hätäkeskukseen on tullut, Lindholm sanoi.