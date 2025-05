Puolustusministeri: Israel perustaa Länsirannalle juutalaisvaltion

Israelin puolustusministerin mukaan palestiinalaisvaltion perustamispaperit tulevat päätymään historian roskakoriin.

Israelin puolustusministeri Israel Katz uhoaa Israelin perustavan miehitetylle Länsirannalle "Israelin juutalaisvaltion". Israel ilmoitti torstaina perustavansa 22 uutta siirtokuntaa alueelle. Siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Samalla Katz hyökkäsi voimakkaasti Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia vastaan.

– Tämä on päättäväinen vastaus terroristijärjestöille, jotka yrittävät vahingoittaa ja heikentää otettamme tästä maasta, Katz perustelee.

– Samalla se on selvä viesti Macronille ja hänen liittolaisilleen: he tunnustavat palestiinalaisvaltion paperilla, mutta me rakennamme Israelin juutalaisvaltion tänne paikan päälle, puolustusministeri jatkaa.

Katzin mukaan palestiinalaisvaltion tunnustamista koskevat paperit tulee päätymään historian roskakoriin, kun taas Israel tulee menestymään ja kukoistamaan.

Macron sanoi tänään Singaporessa, että Palestiinan tunnustaminen valtioksi ei ole enää vain moraalinen tehtävä, vaan poliittinen välttämättömyys.

