Suomi avaa pääkonsulaatin Houstoniin.
Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltojen Texasiin 15.–16. joulukuuta.
Stubb osallistuu asejätti Lockheed Martinin tilaisuuteen, jossa Suomen ensimmäinen F-35-monitoimihävittäjä julkistetaan.
Suomi on ostanut Lockheed Martinilta 64 kappaletta F-35-hävittäjiä. Yli kahdeksan miljardin euron arvoinen kauppa on Suomen kaikkien aikojen suurin.
Fort Worthissa seremoniaan osallistuvat myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sekä Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen.
Presidentti Stubb osallistuu myös Suomen pääkonsulaatin avajaisiin Houstonissa.
Pääkonsulaatti tukee erityisesti suomalaisyrityksiä niiden markkinoille pääsyssä. Avajaisten lisäksi presidentti osallistuu Houstonissa suomalaisyritysten kanssa yritysseminaariin, jossa hän pitää puheenvuoron.
MTV Uutiset on paikan päällä sekä F-35-monitoimihävittäjän julkistuksessa että pääkonsulaatin avajaisissa.