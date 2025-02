Netanjahu ylisti Trumpin Gaza-suunitelmaa Fox Newsin haastattelussa

Netanjahu ja Trump tapasivat tiistaina Washingtonissa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on ylistänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaa Fox Newsin haastattelussa.

Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa Gazan hallintaansa. Alueen palestiinalaisasukkaat hän siirtäisi naapurimaihin.

Netanjahun mukaan kyseessä on ensimmäinen hyvä idea, jonka hän on kuullut. Hän antoi ymmärtää, että gazalaiset voisivat palata Gazaan sen jälkeen, kun se on uudelleenrakennettu.

Gaza on raunioina Israelin yli vuoden kestäneen hyökkäyksen seurauksena.

Muun muassa YK on tähdentänyt, että ihmisten pakkosiirrot ovat etnistä puhdistusta.

