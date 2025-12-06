Kaikkiaan poliisin uhriksi joutui 20 naista.

Yhdysvalloissa, Missourin osavaltiossa työskennellyt miespoliisi on myöntänyt syyllistyneensä peräti 20 eri syytekohtaan työtehtäviensä aikana.

Rekisteröidyllä poliisiautolla liikkunut virkapukuun sonnustautunut poliisi pysäytti naiskuskeja ja pysäytysten aikana etsi näiden puhelimista alastonkuvia ja -videoita, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Poliisi oli pyytänyt naisia luovuttamaan puhelimensa vakuutusturvan varmistamista varten. Yhdelle uhreista poliisi oli kertonut tarkistavansa ajoneuvon rekisteritiedot matkapuhelimen avulla.

Tämän jälkeen poliisi oli vienyt puhelimet virka-autoonsa, jossa hän oli etsinyt puhelinten valokuvakansioista ja sovelluksista puhelinten haltioiden alastonkuvia- ja videoita.

Kun poliisi löysi matkapuhelimista alastonkuvia, käytti hän omaa puhelintaan ottaakseen valokuvia joko yhdestä tai useammasta uhria tai hänen läheisiään esittävistä alastonkuvista.

Videon edelleenlähetys paljasti

Poliisin teot paljastuivat, kun yksi uhreista huomasi, että hänen matkapuhelimestaan oli lähetetty edelleen yksi alastonvideo.

Uhri ilmoitti asiasta FBI:lle. Rikostutkimuksissa poliisin pilvitallennustilasta löytyi alastonkuvia myös 19 muusta uhrista.

Poliisia syytetään useista eri rikoksista.

Hän on myöntänyt syyllistyneensä kaikkiin 20 syytekohtaan. Jokaisesta syytteestä voi seurata jopa vuoden vankeuserangaistus tai jopa 100 000 dollarin sakko. Mahdollista on myös, että poliisille määrätään sekä vankeus- että sakkorangaistus.

