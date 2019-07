Valvira pohtii, pitäisikö esteettisille hoidoille laatia ohjeistus – nyt laki ei ota kantaa siihen, kuka saa ruiskuttaa täyteaineita ja tehdä vampyyrihoitoja

Botoxia voidaan pistää sekä hoidollisin että esteettisin perustein. Sitä voidaan antaa potilaalle vain lääkemääräyksen perusteella. Aine on hermomyrkkyä, joka on osaamattoman käsissä vaarallista.

Ohjeistus oli muistutus siitä, että kyseisiä hoitoja saavat antaa vain lääkärit, joilla on kokemusta hoitojen antamisesta ja vaadittavien laitteiden käytöstä. Lääkemääräyksen antanut lääkäri voi myös siirtää aineen pistämisen sellaiselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle, joka on suorittanut pistämiskoulutuksen.

Kuoksa kertoo, että tarve lisäohjeistukseen tuli kentältä. Valviran mukaan valmisteita on ryhdytty käyttämään yhä enemmän myös esteettisessä tarkoituksessa, esimerkiksi silottamaan kasvojen alueen juonteita.

– Valviran ja muiden viranomaisten tietoon tullut tapauksia, joissa botuliinihoitoja on annettu ilman tarvittavaa koulutusta ja osaamista, Kuoksa sanoo.

Esteettisiä hoitoja ovat esimerkiksi täyteaineet ja vampyyrihoidot

Kosmetologien yhdistys: Sääntelyä saisi olla nykyistä enemmän

Suomen kosmetologien yhdistyksen varapuheenjohtajan Anne Lohinivan mielestä alalla saisi olla sääntelyä nykyistä enemmän. Hän on tietoinen siitä, että Valvirassa arvioidaan ohjeistuksen tarvetta.

– Mietimme jatkuvasti myös (yhdistyksessä), miten saisimme tehtyä alaa yhä turvallisemmaksi ja valvotummaksi. Tämä on hyvä asia, Lohiniva sanoo.

Myös Lohiniva on kauneusalan yrittäjä ja kosmetologi. Hän on ollut alalla 1990-luvulta asti. Täyteaineiden suosio on hänen mukaansa kasvanut vuosi vuodelta. Useimmille laitetaan täytettä niin, ettei lopputuloksen arvaisi olevan laitettu.