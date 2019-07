Aluehallintovirasto antoi jälleen uhkasakon Attendolle – tällä kertaa hoivakodin henkilöstövajeesta Lappajärvellä

Hoivakoti Mistelin Joelinkodin toimintayksikössä on kymmenen tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa kehitysvammaisille. Lisäksi siellä on viisi asiakaspaikkaa palveluasumisessa.

– Aamu- ja iltavuorossa on ollut pääsääntöisesti kaksi työntekijää, osittain jopa yksi. Me olemme katsoneet, että sekä aamu- että iltavuorossa pitäisi olla kolme työntekijää molemmissa, jotta pystytään takaamaan asiakkaiden asianmukainen palvelu.

Vastuuhenkilöt satojen kilometrien päässä

– Vastuuhenkilö täytyy olla. Palveluntuottaja oli tehnyt erinäisiä järjestelyitä vaihtuvista etävastuuhenkilöistä, jolloin tosiasiassa vastuuhenkilö on saattanut olla satojen kilometrien päässä eikä ole tuntenut yksikköä. Henkilökunnan on siis ollut mahdollista soittaa johonkin numeroon, mutta eihän se sillä tavalla toimi. Tämä on johtanut siihen, että hoitajat ovat hoitotyönsä ohella joutuneet järjestämään sijaisia työvuoroihin, mikä on tietenkin hoitotyöstä pois, Markkanen sanoo.