Vakavia puutteita Hoivakoti Kissanpäivissä Seinäjoella – toiminta siirtyy välittömästi kaupungin vastuulle

Hoivakodissa on Seinäjoen kaupungin mukaan havaittu vakavia puutteita muun muassa lääkehuollossa ja henkilöstömitoituksessa. Lisäksi asiakasturvallisuuden on katsottu vaarantuneen.

– Hoitohenkilökuntaa on ollut työvuoroissa vähän. Arviomme mukaan perushoito on pystytty järjestämään, mutta kuntoutukseen resurssit eivät ole välttämättä riittäneet. Myös osaamisvajetta on ilmennyt henkilökunnalla, kertoi Seinäjoen sosiaalityön tulosaluejohtaja Harri Lintala STT:lle.