Hallitus päätti, ettei yksityisellä tehtäviä hedelmöityshoitoja enää tueta – Simpukka ry huolissaan vaikutuksista syntyvyyteen

– Kansainvälisissä selvityksissä on todettu, että niissä maissa, joissa yhteiskunta on tukenut lapsettomuushoitoja, on hoitoihin hakeutuminen kasvanut merkittävästi. Esimerkiksi Taiwanissa, missä yhteiskunta lähti vuonna 2007 tukemaan lapsettomuushoitoja, hoitoihin hakeutuminen kasvoi 157 prosenttia. Tällä on ollut luonnollisesti suora vaikutus syntyvyyslukuihin, kertoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio MTV Uutisille.