Valtteri eli 15 vuotta tehden pahaa itselleen ja muille – "Olen joutunut jättämään kaiken"

– Tuntuu, että oma empatiakyky on palautunut. Sitä huomaakin olevansa aika herkkä ihminen.

Näin kaikki alkoi

Ajanjaksosta Valtterilla on myös hyviä muistoja.

– Esimerkiksi opettajan lisäksi oli aina erityisopettaja, se tuki omaa oppimista. Muutenkin mulla on siitä elämänjaksosta ihan hyviä muistoja.

Vääränlainen isämalli

Valtterin isä kuului jengimaailmaan, kun Valtteri oli pieni. Jo pienestä asti hän haki isänsä hyväksyntää. Rikollisesta maailmasta muodostui kuva jo varhain, ja isämalli oli vääristynyt. Jo lapsena Valtteri päätti, että hänestä on tultava yhtä kova ja rikollinen, kuin omasta isästään.

Jo nuorena rikolliseen maailmaan

Alaikäisenä täysin huumeriippuvainen

Väkivallan kierre loi turvattomuutta

– Se jatkuva väkivallan kierre on aiheuttanut valtavaa turvattomuuden tunnetta. Kaikki ei ole myöskään aina mennyt suunnitellun mukaan velanperinnässä. Olen monesti ollut tilanteessa, jossa olisin voinut itsekin kuolla esimerkiksi päähän kohdistuvien iskujen seurauksena.

Valtteri pohtii nykyään usein sitä, millaiseen vaaraan hän on asettanut oman perheensä. Siksi nykyään oman perheen kanssa vietetty aika tuntuu entistäkin tärkeämmältä. Rikos- ja päihdemaailmassa Valtterin oma ja muiden vainoharhaisuus oli välillä todella pinnassa. Useampaan otteeseen sai pettyä ja kestää takinkääntöä. Piti osoittaa olevansa itse luottamuksen arvoinen, vaikkei välttämättä luottanut muihin.

Pohjakosketuksen kautta pinnalle

Niin monta kertaa kaatunut et polviin tääl sattuu

Rikollinen yhteisö jää taakse

Oman elämän aikajanaa on myös täytynyt jäsennellä uudestaan. Joitakin asioita hän ei muista.

– Olen ollut pakotettu tutustumaan itseeni uudella tavalla. Se on ollut raskas mutta myös antoisa ja tärkeä prosessi.

Myös kaveripiiri on vaihtunut täysin. Se on ollut ajoittain ulospäin suuntautuneelle Valtterille vaikeaa.

– Olen joutunut jättämään kaiken, ja ei mulla ole ollut alkuun muuta kuin oma perhe. Ja se on ollut välillä todella yksinäistä. Mutta ajattelen nykyään, että laatu korvaa määrän ystävissäkin.

Arkeen rutiinia on tuonut myös rikos- ja päihdetaustaisille ihmisille suunnattu Keijo-kokemusasiantuntijakoulutus, jonka Valtteri on kokenut tärkeäksi arjen tukipilariksi. Edessä häämöttää valmistuminen. Haaveena on työ nuorten parissa.