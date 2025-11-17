Lewis Hamiltonin Ferrari-suorituksia ruodittaessa unohtuu Valtteri Bottaksen yksi tärkeä asia: tämän tallikaveri Charles Leclerc.

Hamiltonin ensimmäinen kausi Ferrarilla on ollut erittäin vaikea. Kahdeksankertainen maailmanmestari ei ole vielä saavuttanut ensimmäistäkään palkintopallisijaa GP-startissa.

Valtteri Bottas yritti vuosia ajaa Mercedeksellä Hamiltonin etumatkaa kiinni onnistumatta kuitenkaan tässä. Hän todella toivoo, että Hamilton löytäisi samanlaisen iskun myös Ferrarilla.

– Hänellä on ollut joitain hyviä hetkiä, mutta vähän epäonneakin. Se on vaikeaa. Ei ole helppoa vaihtaa tiimiä oltuaan niin pitkään Mercedeksellä vähän kuin johtohahmona, Bottas pohtii Crash.netin haastattelussa.

– En voi sanoa oikein muuta kuin että aika näyttää, menevätkö asiat parempaan vai eivät. Toivon todella niin, koska minusta hän ansaitsee yhä hienoja tuloksia tässä lajissa.

Bottas muistuttaa, että uuden ympäristön ja kielen omaksumisen lisäksi on otettava huomioon myös Hamiltonin tallikaveri Charles Leclercin lahjakkuus.

– Ehkä jotkut myös aliarvioivat Charlesia, että kuinka hyvä hän on, Bottas kommentoi.