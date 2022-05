“Eri kaliiberia kuin Bottas” – F1-asiantuntija uskoo uuden tallikaverin vaivaavan Lewis Hamiltonia uudella tavalla

Hamilton onnistui F1-kauden ensimmäisessä kisassa Bahrainissa tuomaan Mercedekselle kauden ensimmäisen palkintosijan, mutta on sen jälkeen ollut vaikeuksissa Russellin kanssa.

Russell on tiedetty superlupaukseksi, jolla on kyky haastaa Hamilton, mutta nopea käännös voimasuhteissa on yllättänyt monet.