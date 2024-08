Valtteri Bottas avaa tilannettaan: "Olen aina osoittanut kiinnostusta"

– Prioriteettini on olla osa Audin projektia, ja näin se on ollut siitä lähtien, kun kerrottiin, että formula ykkösiin tulee uusi brändi. Olen aina osoittanut kiinnostusta siihen, Bottas sanoi Zandvoortin radalla Hollannissa, missä F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna.

Bottas on ajanut kaksi kautta Sauberin tallissa. Sauberin ensi kauden kakkoskuljettajaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ainoastaan se on varmaa, että Sauberin tuleva ykkösmies on Nico Hülkenberg.