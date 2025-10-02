Hallitus esittää polttoaineiden verotuksen keventämistä.
Hallituksen esityksen mukaan bensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden veronkevennys olisi keskimäärin 2,7 senttiä litralta. Dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden vero taas alenisi keskimäärin 2,4 senttiä litralta.
Verotuksen keventämisen lasketaan vähentävän valtion energiaverotuloja ensi vuonna noin 50 miljoonalla eurolla ja sitä seuraavana vuonna 96 miljoonalla eurolla.
Ehdotus perustuu Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan ja on osa ensi vuoden talousarvioesitystä.