Valtiovarainministeri Riikka Purra pimahti eduskunnassa: ”Kertakaikkisen epärehellistä, tämä on poliittista populismia pahimmillaan"

Tavoite on entisestään vaikeutunut, kun sekä sote-alueiden että kuntien rahoituksesta on paljastunut miljardiluokan aukko. Myös yleinen taloustilanne on muun muassa korkojen takia heikentynyt Suomessa ja Euroopassa.

Ministeriltä meni kuppi nurin

– Tässäkö on opposition laatu. Olen erittäin huolestunut. Minua ei yllätä lainkaan, että vuodesta 2008 olemme sitä velkaa kasvattaneet ja tehneet alijäämäisiä budjetteja, mikäli teidän taloudellinen osaamisenne on näin heikkoa, puhisi Purra ja muistutti, että hallitus pyrkii hillitsemään menoja ja sopeuttamaan julkista taloutta kaikin keinoin. Ja ne kaikki oppositio haluaisi peruuttaa.

– Tämä on kertakaikkisen epärehellistä, tämä on poliittista populismia pahimmillaan, mihin te tällä hetkellä syyllistytte, tokaisi Purra selvästi närkästyneenä.

Säästämisen oppitunti

– Me teemme 800 miljoonan euron nettomenosäästöt ensi vuodelle, kun budjetin loppusumma on lähes 80 miljardia (80 000 miljoonaa). Sanoisin, ettei ihan tähtitieteellisen suurista lukemista puhuta, puolusti Purra hallitusta.

– Ministeri Purra, tämä on vasta ensimmäinen budjettiesityksenne. Ei tässä nyt vielä kannata hermostua. Tässä on mahdollisesti pitkä kausi edessä ja kun tämä on ensimmäinen budjettinne, niin kyllä sitä on välttämätöntä peilata siihen, mitä te lupasitte viime vaalikaudella, vastasi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.).